وزير الصحة الليبي يتحدث عن "درنة" بعد الكارثة.. هذا وضعها الآن

كشف وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أعداد الضحايا الذين جرى التأكد من وفاتهم من جراء العاصفة "دانيال" التي ضربت درنة، قبل أسابيع، متحدثًا عن التحدي الكبير الذي يواجه وزارته في المدينة حاليًا.