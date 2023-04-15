العالم

واشنطن تدعو إلى إنهاء العنف في السودان ومواصلة المحادثات

كانت قد دعت المواطنين الأمريكيين إلى عدم مغادرة منازلهم
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
سبق
سبق

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إنهاء العنف بعد اندلاع معارك شديدة في السودان.

وكتب بلينكن، اليوم السبت، على موقع تويتر قائلًا: "نحثّ جميع المعنيين على وقف العنف على الفور، وتجنّب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات، ومواصلة المحادثات لحلّ القضايا العالقة".

وأضاف بلينكن: أن الإدارة الأمريكية تشعر "بقلق بالغ" إزاء العنف، وهي على اتصال بالسفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت السفارة قد دعت في السابق، موظفيها والمواطنين الأمريكيين، إلى عدم مغادرة منازلهم.

تفاقم، اليوم السبت، الصراع المتصاعد منذ عدة أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تنافس الجيش.

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