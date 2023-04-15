واشنطن تدعو إلى إنهاء العنف في السودان ومواصلة المحادثات

وكتب بلينكن، اليوم السبت، على موقع تويتر قائلًا: "نحثّ جميع المعنيين على وقف العنف على الفور، وتجنّب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات، ومواصلة المحادثات لحلّ القضايا العالقة".