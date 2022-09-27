قلق أممي إزاء استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

وأشارت إلى أن قوات الأمن ردت في بعض الأحيان بالذخيرة الحية على المظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد على مدار 11 يومًا مضت، حيث قُتل وجُرح واعتقل العديد من الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في الحجز، وقبض عليها في 13 سبتمبر الجاري.