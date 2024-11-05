الجنوب اللبناني في قبضة الدمار.. أكثر من 37 بلدة و40 ألف وحدة سكنية تحت الأنقاض

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير واسع طال 37 بلدة في جنوب لبنان، متسبِّبًا في تدمير كامل لأكثر من 40 ألف وحدة سكنية، ضمن عمليات تفجير وتفخيخ مكثفة استهدفت الأحياء السكنية.
وأوضحت الوكالة أن هذه الأعمال التدميرية تأتي في سياق حملة عسكرية مستمرة، تركزت على بلدات تقع ضمن نطاق يمتدّ من الناقورة إلى مشارف الخيام، بعمق 3 كيلومترات من الحدود.
وتداولت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عمليات التفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية، بزعم أن هذه المواقع تشكل منصات لإطلاق الهجمات من قِبل حزب الله.
ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية: فإن حصيلة القتلى تجاوزت 3 آلاف شخص منذ بدء الاشتباكات العنيفة بين إسرائيل وحزب الله قبل 13 شهرًا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 13 ألفًا.
وفي إسرائيل أُعلن عن مقتل 72 شخصًا جراء هجمات حزب الله، من بينهم 30 جنديًّا؛ وفقًا لتصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتأتي هذه الخسائر البشرية بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي عبر سلسلة من الغارات الجوية المستمرة منذ 23 سبتمبر الماضي، والتي شملت مناطق واسعة في جنوب لبنان، وصولًا إلى البقاع، وبيروت، وجبل لبنان؛ وفق "سكاي نيوز".