الجنوب اللبناني في قبضة الدمار.. أكثر من 37 بلدة و40 ألف وحدة سكنية تحت الأنقاض

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير واسع طال 37 بلدة في جنوب لبنان، متسبِّبًا في تدمير كامل لأكثر من 40 ألف وحدة سكنية، ضمن عمليات تفجير وتفخيخ مكثفة استهدفت الأحياء السكنية.