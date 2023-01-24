15 مليون دولار.. مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن أموال الحرس الثوري

وتفصيلاً، أوضح البرنامج عبر حسابه على تويتر "كيف تقدر إيران على شراء كل هذه الأسلحة وشحنها إلى اليمن؟، مضيفاً:" هل كانت الشحنة من الحرس الثوري إلى الحوثيين؟".