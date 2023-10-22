العالم
"اليونسف": حياة "120" طفلًا خديجًا معرضة للخطر بسبب نفاد الوقود في قطاع غزة
حذّر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، جوناثان كريكس، من أن حياة "120" طفلًا خديجًا معرضة للخطر بسبب النقص الحادّ في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، وتحتاج أقسام الأطفال والولادات في قطاع غزة إلى الطاقة كمصدر أساسي لعلاج الأطفال الموجودين في الحاضنات، ومساعدتهم على التنفس؛ لضمان بقائهم على قيد الحياة في ظل عدم اكتمال نموهم في رحم الأم.
وقالت منظمة الصحة العالمية، الخميس: إن الوقود اللازم لتشغيل المولدات نفد من المستشفيات.
ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان: تشهد غزة يوميًّا حوالي "160" حالة ولادة، مشيرة إلى وجود "50" ألف امرأة حامل في القطاع الذي يبلغ تعداد سكانه "2,4" مليون نسمة.