الأمم المتحدة: طفل يموت كل 6 ثوانٍ حول العالم

أفادت منظمة الأمم المتحدة في تقرير نُشِر اليوم (الأربعاء)، بانخفاض عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة حول العالم إلى رقم غير مسبوق بلغ 4.9 مليون طفل في عام 2022، إلا أن هذا لا يزال يعني أن طفلاً يموت كل ست ثوانٍ.