الأمم المتحدة: طفل يموت كل 6 ثوانٍ حول العالم

أفادت منظمة الأمم المتحدة في تقرير نُشِر اليوم (الأربعاء)، بانخفاض عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة حول العالم إلى رقم غير مسبوق بلغ 4.9 مليون طفل في عام 2022، إلا أن هذا لا يزال يعني أن طفلاً يموت كل ست ثوانٍ.
وأضافت المنظمة أنه رغم أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة انخفض بمقدار النصف منذ عام 2000، فإن العالم لا يزال يسعى إلى خفض الوفيات التي يمكن منع حدوثها بين هذه الفئة العمرية بحلول عام 2030، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن أغلب الوفيات حدثت لأسباب كان من الممكن تجنبها أو علاجها، مثل الولادة المبكرة أو الالتهاب الرئوي أو الإسهال.
وبينت الأمم المتحدة أن تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والعاملين في مجال الصحة في مختلف المجتمعات يمكن أن يحسن التوقعات بشكل كبير، على الرغم من أن أسبابًا مثل تغير المناخ وانعدام المساواة والصراعات والتداعيات طويلة المدى لجائحة "كوفيد-19" يمكن أن تقوض التقدم.
من جانبه، أوضح خوان بابلو أوريبي المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومرفق التمويل العالمي بالبنك الدولي وأحد الشركاء الذين أعدوا التقرير بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وشعبة السكان بالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، أن تلك الأرقام تمثل إنجازا مهما لكنه ببساطة ليس كافيًا.