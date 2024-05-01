شرطة نيويورك اعتقلت 300 متظاهر مؤيد لفلسطين في جامعة كولومبيا

أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، اليوم (الأربعاء)، أن قوات الشرطة بالمدينة اعتقلت نحو 300 شخص مرتبطين بالاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا.
وذكر "آدامز" في مؤتمر صحفي، أن الأفراد الذين اقتحموا مبنى هاملتون هول التاريخي بجامعة كولومبيا "بينهم طلاب وأفراد لا ينتمون إلى الجامعة".
وأضاف أن تلك "الجهات الخارجية (دون تسميتها) حاولت إحداث الفوضى"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضح أن شرطة المدينة دخلت إلى جامعة كولومبيا، مساء أمس بعد تلقيها طلبًا من إدارة الجامعة، حيث اعتقلت نحو 300 شخص و"نجحت في إزالة الخيام واستعادة هاملتون هول".
من جانب آخر، بيّن رئيس شرطة نيويورك جون تشيل، أن قرابة 300 شخص اعتقلوا داخل مبنى جامعة كولومبيا وخارجه، معظمهم من كلية "سيتي كوليج" بالمدينة.
وأضاف تشيل، في مؤتمر صحفي أن الشرطة اعتقلت 282 شخصًا مرتبطين باقتحام مبنى "هاميلتون هول"، هم 173 من "سيتي كوليج" و109 من جامعة كولومبيا.