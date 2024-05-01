شرطة نيويورك اعتقلت 300 متظاهر مؤيد لفلسطين في جامعة كولومبيا

وأوضح أن شرطة المدينة دخلت إلى جامعة كولومبيا، مساء أمس بعد تلقيها طلبًا من إدارة الجامعة، حيث اعتقلت نحو 300 شخص و"نجحت في إزالة الخيام واستعادة هاملتون هول".