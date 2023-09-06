"البرهان" يصدر مرسومًا دستوريًا يقضي بحل قوات الدعم السريع

وانزلق السودان إلى حالة من الفوضى منذ ما يقرب من خمسة أشهر عندما تصاعدت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، إلى حرب مفتوحة.