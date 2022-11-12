بعد استعادة العلاقات.. "أردوغان" يعيّن سفيراً لتركيا لدى إسرائيل

ونشرت الجريدة الرسمية التركية المرسوم الرئاسي بتعيين شاكر أوزكان تورونلار، سفيراً لتركيا لدى إسرائيل، حيث نص على أن "شاكر أوزكان تورونلار، عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية، قد تمّ تعيينه سفيراً لتركيا لدى دولة إسرائيل بموجب المادتين 2 و3 من المرسوم الرئاسي رقم 3".