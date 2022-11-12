بعد استعادة العلاقات.. "أردوغان" يعيّن سفيراً لتركيا لدى إسرائيل

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوماً بتعيين "شاكر أوزكان تورونلار" سفيراً لتركيا لدى إسرائيل بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية المرسوم الرئاسي بتعيين شاكر أوزكان تورونلار، سفيراً لتركيا لدى إسرائيل، حيث نص على أن "شاكر أوزكان تورونلار، عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية، قد تمّ تعيينه سفيراً لتركيا لدى دولة إسرائيل بموجب المادتين 2 و3 من المرسوم الرئاسي رقم 3".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا قررت تعيين سفير لها لدى إسرائيل، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".
يُشار إلى "تورونلار" كان سفيراً في فلسطين في وقت سابق.