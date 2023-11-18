شاهد.. جنود الاحتلال مرتعبون ووَجِلون أثناء اشتباكهم بالأعيرة النارية مع مقاتلي "القسام"

وواصلت أعداد القتلى الإسرائيليين في الارتفاع؛ فبحسب المعلن قُتل نحو 58 جنديًّا منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة 27 أكتوبر، فيما لقي 375 حتفهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.