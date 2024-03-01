الاحتلال يتعمد قتلهم.. "حماس": مقتل 7 رهائن إسرائيليين.. والثمن هو نفسه!

قالت حركة حماس اليوم الجمعة إن 7 رهائن كانوا محتجزين في غزة قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع.
وأضافت: "نؤكد أن عدد المحتجزين الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرًا".
وتابعت الحركة: "حرصنا طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى، ولكن بات واضحًا أن القيادة الإسرائيلية تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف".
وتابعت: "نؤكد أن الثمن الذي سنأخذه مقابل 5 أسرى أحياء أو 10 هو الثمن نفسه الذي كنا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات القصف الإسرائيلي".
هذا، فيما لم يتضح بعد متى مات الرهائن، وفقما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه من المبكر الحديث عن توصُّل حكومته إلى صفقة تهدئة مع حماس قريبًا.
وشدد "نتنياهو" على أن هدف المفاوضات هو منح العملية العسكرية الوقت اللازم للانتصار الحاسم.