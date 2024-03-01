الاحتلال يتعمد قتلهم.. "حماس": مقتل 7 رهائن إسرائيليين.. والثمن هو نفسه!

وتابعت: "نؤكد أن الثمن الذي سنأخذه مقابل 5 أسرى أحياء أو 10 هو الثمن نفسه الذي كنا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات القصف الإسرائيلي".