"الصحة" العالمية: مستشفى الشفاء تحوَّل إلى هيكل فارغ بعد الحصار الإسرائيلي

ووفقاً لتقييم منظمة الصحة العالمية، أمس، التي وصفت بأنها بالغة التعقيد، فإن المستشفى أصبح معطلاً تماماً عن العمل، مما يُقلص فرص الحصول على الرعاية الطبية المُنقذة للحياة في غزة. وتشير التقارير إلى أن استعادة القدرة التشغيلية للمستشفى على المدى القصير تبدو غير معقولة، مما سيتطلب جهوداً كبيرة لتقييم وإزالة الذخائر غير المنفجرة لضمان سلامة الشركاء وقدرتهم على الوصول إلى المستشفى بالمعدات والإمدادات.