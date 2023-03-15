الدنمارك تنشئ صندوقًا بقيمة مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية ومدنية لأوكرانيا

وأوضح وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن، للصحفيين، أن الصندوق، الذي وافق عليه غالبية أعضاء البرلمان، سيخصص 5.4 مليار كرونة للمساعدات العسكرية، و1.2 مليار للمساعدات المدنية، و0.4 مليار لجهود الشركات الدنماركية في إعادة إعمار أوكرانيا، وفقًا لـ"رويترز".