الدنمارك تنشئ صندوقًا بقيمة مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية ومدنية لأوكرانيا

أعلنت حكومة الدنمارك، اليوم (الأربعاء)، إنها ستُنشئ صندوقًا بقيمة سبعة مليارات كرونة دنماركية (1.01 مليار دولار) لتقديم مساعدات عسكرية ومدنية وتجارية لأوكرانيا خلال العام الجاري.
وأوضح وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن، للصحفيين، أن الصندوق، الذي وافق عليه غالبية أعضاء البرلمان، سيخصص 5.4 مليار كرونة للمساعدات العسكرية، و1.2 مليار للمساعدات المدنية، و0.4 مليار لجهود الشركات الدنماركية في إعادة إعمار أوكرانيا، وفقًا لـ"رويترز".
وقال "راسموسن: "يمثل هذا إلى حد كبير انعكاسًا لرغبات أوكرانيا، التي أصبحت تتعلق الآن بإعادة الإعمار، فضلًا عن المساعدات العسكرية والإنسانية".