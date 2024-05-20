مدعي عام الجنائية الدولية: نسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق "نتنياهو" و"السنوار"

يشار إلى أن "إسرائيل" والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، تقول المحكمة الجنائية الدولية إنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميًا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.