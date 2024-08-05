49.36.. ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

وأضافت: ما زال الأجانب يمتلكون استثمارات في أذون الخزانة عند مستويات جيدة تقارب 35.5 مليار دولار بنهاية يونيو، كذلك استحقاقات العديد من أذون الخزانة قصيرة الأجل، والتي تم إصدارها عقب التعويم، حيث إن معظمها قام بشرائها وامتلاكها أجانب، حيث قدّموا عطاءات بأسعار أفضل من البنوك وصناديق الاستثمار المحلية.