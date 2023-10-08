"جيروزاليم بوست": المستشفيات في جنوب إسرائيل مكتظّة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن المستشفيات في جنوب إسرائيل مكتظّة بسبب العدد الكبير من المصابين والقتلى نتيجة للتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة: "الموارد الصحية في جنوب البلاد استنفدت إلى أقصى الحدود يوم السبت؛ حيث تم نقل المئات من المصابين في هجوم حماس إلى المستشفى لتلقّي العلاج الطبي".
وأشارت إلى أن من بين الذين دخلوا المستشفى "114" شخصًا في حالة خطيرة، كما يتم علاج المرضى الذين يعانون من نوبات الهلع.
وأمر وزير الصحة الإسرائيلي "موشيه بار سيمان طوف"، بتعليق جميع رحلات موظفي الرعاية الصحية إلى الخارج، وإلغاء الإجازات.
وقالت الصحة الإسرائيلية في تقرير لها: إن "2048" جريحًا نقلوا إلى المستشفيات حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأحد.
وأوضح التقرير أن من بين المصابين "20" حالة حرجة، و"330" حالة خطيرة، و"396" حالة متوسطة، و"967" حالة طفيفة، و"45" حالة هلع، و"181" إصابة تخضع لمراجعة طبية.