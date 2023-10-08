"جيروزاليم بوست": المستشفيات في جنوب إسرائيل مكتظّة

وأوضح التقرير أن من بين المصابين "20" حالة حرجة، و"330" حالة خطيرة، و"396" حالة متوسطة، و"967" حالة طفيفة، و"45" حالة هلع، و"181" إصابة تخضع لمراجعة طبية.