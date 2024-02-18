انقطاع كبير للكهرباء في إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت": وجود "هجوم سيبراني"

وفي ديسمبر الماضي، تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في عموم إسرائيل، حيث أوضحت شركة الكهرباء الإسرائيلية حينها أن هذا الانقطاع كان سببه خطأ وليس هجومًا سيبرانيًا، كما قالت وسائل الإعلام.