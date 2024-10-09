الجيش اللبناني يوقف شخصين سوريين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، توقيفه، سوريين اثنين، قال إن إسرائيل جندتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق آثار الغارات التي تشنها على مناطق عدة في لبنان.