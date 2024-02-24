احتجاجات المزارعين الفرنسيين تنفجر في وجه "ماكرون"

قوبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "السبت"، لدى اعتزامه افتتاح النسخة الستين من المعرض الدولي للزراعة في باريس، باحتجاجات جديدة للمزارعين بعد سلسلة من المظاهرات التي شهدتها البلاد على غرار دول أوروبية أخرى، وذلك غداة دخول عشرات الجرارات إلى العاصمة الفرنسية في تحرك مندد خصوصًا بـ"التكاليف والبيروقراطية واللوائح الخضراء والمنافسة غير العادلة".