العالم

محادثات قطرية إسرائيلية للتوصل إلى هدنة جديدة في غزة

إطلاع المخابرات الأمريكية والمصرية على الاجتماع
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

ذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن رئيس الموساد ديفيد بارنيا، الْتقى مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم (السبت)؛ لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة جديدة في غزة وصفقة لتبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب.

وأضاف أن "المحادثات مجرد بداية، وأن العملية ستكون طويلة وصعبة ومعقدة".

ونقل "واللا" عن أحد المصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ووزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل، تم إطلاعهما على الاجتماع، وهما يساعدان في تجديد الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق، أن الاجتماع سيُعقد في وقت لاحق من اليوم في النرويج.

إسرائيل
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