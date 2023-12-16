محادثات قطرية إسرائيلية للتوصل إلى هدنة جديدة في غزة

ونقل "واللا" عن أحد المصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ووزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل، تم إطلاعهما على الاجتماع، وهما يساعدان في تجديد الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.