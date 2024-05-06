"حماس" توافق على اتفاق هدنة غزة

في السياق نفسه، أفاد مسؤول في "حماس" بأن الحركة وافقت على اتفاق الهدنة وتبادُل الأسرى مع إسرائيل بعد تلقيها ضمانات أمريكية بأن الاتفاق سيؤدي إلى وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي من غزة في نهاية المرحلة الثالثة (الأخيرة).