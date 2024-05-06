"حماس" توافق على اتفاق هدنة غزة

أعلنت حركة حماس اليوم الاثنين أنها أبلغت الوسيطَين القطري والمصري بموافقتها على مقترح بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت "حماس" في بيان أن رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما بموافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
في السياق نفسه، أفاد مسؤول في "حماس" بأن الحركة وافقت على اتفاق الهدنة وتبادُل الأسرى مع إسرائيل بعد تلقيها ضمانات أمريكية بأن الاتفاق سيؤدي إلى وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي من غزة في نهاية المرحلة الثالثة (الأخيرة).