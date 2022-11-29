"ستولتنبرج": "الناتو" سيكثف مساعداته لأوكرانيا.. وقوات روسيا تفشل في ساحة المعركة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الثلاثاء)، أن أعضاء حلف شمال الأطلسي سيكثفون مساعداتهم لأوكرانيا، في الوقت الذي يستخدم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشتاء سلاحاً في الحرب، لأن قواته تفشل في ساحة المعركة.