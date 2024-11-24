الناخبون في الأوروجواي يصوّتون في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

وحصل ائتلاف "الجبهة العريضة" على 44% من الأصوات؛ بينما حصل ديلجادو مرشح الحزب الوطني على 27% فقط في الجولة الأولى من الانتخابات في 27 أكتوبر الماضي؛ لكن الأحزاب المحافظة الأخرى التي تشكل الائتلاف الحاكم، وخاصة حزب كولورادو، حصلت على 20% من الأصوات مجتمعة؛ مما قد يمنح ديلجادو أفضلية على منافسه في هذه الجولة.