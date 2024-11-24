الناخبون في الأوروجواي يصوّتون في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

يتوجه الناخبون في الأوروجواي اليوم، إلى مراكز الاقتراع؛ للتصويت في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، بعد عدم حصول الحزب الحاكم المحافظ والائتلاف اليساري على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى التي جرت الشهر الماضي.
ويتنافس في جولة الإعادة من الانتخابات مرشحُ الحزب الحاكم الحالي ألفارو ديلجادو، ومرشح "الجبهة العريضة"، (وهو ائتلاف مكون من أحزاب اليسار ويسار الوسط) ياماندو أورسي.
وحصل ائتلاف "الجبهة العريضة" على 44% من الأصوات؛ بينما حصل ديلجادو مرشح الحزب الوطني على 27% فقط في الجولة الأولى من الانتخابات في 27 أكتوبر الماضي؛ لكن الأحزاب المحافظة الأخرى التي تشكل الائتلاف الحاكم، وخاصة حزب كولورادو، حصلت على 20% من الأصوات مجتمعة؛ مما قد يمنح ديلجادو أفضلية على منافسه في هذه الجولة.