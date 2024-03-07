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حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 30800 شهيد

9 مجازر خلال الساعات الـ24 ساعة الأخيرة تخلّف استشهاد 83
حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 30800 شهيد

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30800 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر وفق وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72298 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 83، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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