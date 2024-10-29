كوريا الشمالية تدفع بآلاف الجنود لجبهات القتال في أوكرانيا.. ما أهداف موسكو وبيونغ يانغ؟

وليس من الواضح طبيعة الدور الذي قد يلعبه الجنود الكوريون الشماليون، لكن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث، قال في مذكرة: "إن الأعداد تجعل هذا الجهد أكثر من مجرد جهد رمزي، ولكن من المرجح أن يكون جنود كوريا الشمالية في أدوار داعمة، ويشكلون أقل من 1 في المئة من قوات روسيا"، وفقًا لـ"رويترز".