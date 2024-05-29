رسميًّا.. مصر تعلن رفع سعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا

وأضاف: أن الحكومة لا تحمل المواطن الكثير، وتدعم الكثير من الخدمات المقدمة إليه، مشيرًا إلى أنه يجب أن يحدث تحريك في سعر الخبز، ولكن سيظلّ الخبز مدعومًا من الحكومة.