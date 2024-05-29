رسميًّا.. مصر تعلن رفع سعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا

أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة اتخذت قرار تحريك الدعم لسعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
وقال: إن الدولة ستظلّ ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين، خاصة في السلع الأساسية، وإن حوكمة منظومة الدعم تضمن وصول الدعم لمستحقّيه.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الوزراء ناقش عددًا من الملفات الهامة؛ ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح في مؤتمر صحفي أنه استمع لكافة الآراء، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمسّ المواطن.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد قال: إن دعم رغيف الخبز يتخطّى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنّ مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًّا وتبيعه بـ5 قروش.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب جولته بمحافظتَي البحيرة والإسكندرية؛ أن "شغل الحكومة الشاغل هو أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ3 سنوات المقبلة".
وأضاف: أن الحكومة لا تحمل المواطن الكثير، وتدعم الكثير من الخدمات المقدمة إليه، مشيرًا إلى أنه يجب أن يحدث تحريك في سعر الخبز، ولكن سيظلّ الخبز مدعومًا من الحكومة.