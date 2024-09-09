استعانت بشبيه الملياردير وهو شاهد مناظراتها السابقة.. "ترامب" و"هاريس" يتأهبان لبعضهما في مناظرة تاريخية

وتستعين المرشحة الديمقراطية بعددٍ من المستشارين ذي الباع الطويل في تحضير المنافسين الرئاسيين، ومنهم كارين دان المحامية الديمقراطية، ودان هي روهيني كوس أوجلو، مستشارة السياسة الداخلية السابقة للسيدة هاريس ورئيسة موظفي مجلس الشيوخ، إضافة إلى شون كليج، المستشار السياسي الذي كان من كبار الاستراتيجيين في حملة "هاريس" لعام 2020، وفيليب رينس، مساعد هيلاري كلينتون السابق.