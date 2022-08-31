متذرعةً بصيانة خط الأنابيب.. روسيا توقف ضخ الغاز لأوروبا

وأوضحت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، أن انقطاع التدفقات عبر نورد ستريم 1؛ بسبب الصيانة ويعني عدم تدفق الغاز إلى ألمانيا بين الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش يوم 31 أغسطس وحتى 01:00 بتوقيت غرينتش يوم الثالث من سبتمبر، وفقاً لـ"رويترز".