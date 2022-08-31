متذرعةً بصيانة خط الأنابيب.. روسيا توقف ضخ الغاز لأوروبا

أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا اليوم (الأربعاء)، مما يزيد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو وبروكسل، ويرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة.
وأوضحت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، أن انقطاع التدفقات عبر نورد ستريم 1؛ بسبب الصيانة ويعني عدم تدفق الغاز إلى ألمانيا بين الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش يوم 31 أغسطس وحتى 01:00 بتوقيت غرينتش يوم الثالث من سبتمبر، وفقاً لـ"رويترز".
وأظهرت البيانات الواردة من الموقع الإلكتروني للجهة المشغلة لخط الأنابيب انخفاض التدفقات إلى الصفر بين 02:00 و03:00 بتوقيت غرينتش اليوم.
وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا، واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة "كسلاح حرب"، وتنفي موسكو ذلك.
وعلى عكس صيانة استمرت عشرة أيام لخط الأنابيب الشهر الماضي، تم الإعلان عن الصيانة الجديدة قبل أقل من أسبوعين فقط.