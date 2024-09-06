استشهاد 4 فلسطينيين جرّاء قصف إسرائيلي على النصيرات ورفح

وفي الضفة الغربية، دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل بالمتفجرات قبل انسحابها من مدينة جنين ومخيمها صباح اليوم، مخلفة 22 شهيداً ودماراً هائلاً في ممتلكات الفلسطينيين، خلال عشرة أيام من العدوان.