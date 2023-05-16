"فاغنر": يتبقى مربع سكني وقطعة أرض صغيرة لإحكام السيطرة على باخموت

وقال بريغوجين: "اليوم تقدمت وحدات فاغنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 200 متر، وسيطرت على أراضٍ بمساحة 113 ألف متر مربع" في باخموت، مضيفًا أنه "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.46 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، ولم يتبق سوى مبنى واحد متعدد الطوابق يستخدمه العدو كوكر له"، وفقًا للعربية نت.