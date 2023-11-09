"الأمم المتحدة" تعلن إجلاء 50 ألف فلسطيني إضافي من شمال غزة إلى الجنوب

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم، أن 50 ألف شخص إضافي تم إجلاؤهم من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، عبر الممر الإنساني.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين شمال وادي غزة، يواجهون وضعًا إنسانيًا صعبًا، ويكافحون من أجل تأمين الحد الأدنى من الغذاء والمياه للبقاء على قيد الحياة، وبسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات أغلق مستشفى القدس خدماته الرئيسة.
وأشار إلى أن مدرسة تابعة للأونروا قد تعرضت للقصف في مدينة غزة، وتُؤوي الآلاف من النازحين؛ مما أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن عدد القتلى قد بلغ منذ بدء الأعمال العدائية في قطاع غزة إلى 10.569 شخصًا، 67% منهم من النساء والأطفال.