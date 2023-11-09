"الأمم المتحدة" تعلن إجلاء 50 ألف فلسطيني إضافي من شمال غزة إلى الجنوب

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين شمال وادي غزة، يواجهون وضعًا إنسانيًا صعبًا، ويكافحون من أجل تأمين الحد الأدنى من الغذاء والمياه للبقاء على قيد الحياة، وبسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات أغلق مستشفى القدس خدماته الرئيسة.