مسلحون يخطفون 14 موظفًا في الشرطة في المكسيك

اختطف مسلحون 14 موظفًا إداريًّا في قوة الشرطة في ولاية تشياباس، في جنوب المكسيك، الثلاثاء، أثناء سفرهم على أحد الطرقات السريعة؛ وفق ما أعلنته السلطات.