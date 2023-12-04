"نعيش على قيد الأمل".. شهادات فلسطينية من قلب المحرقة في غزة

وكتب "أبو سلمية" على حسابه في منصة "إكس" واصفًا الأوضاع المزرية، بقوله: "نحن نعيش على قيد الأمل لم تعد حياتنا حياة، آخر مرة سمعت فيها صوت أبي كانت قبل 15 يومًا، أخبرني أنه يُحبني جدًا ويشتاق لي، قال لي إن العلاج الذي يتناوله يوميًا لم يتبق منه إلا ليومين فقط.. لا أعرف كيف هو حاله الآن.. لكني على ثقة بأن الله لن يضيعه".