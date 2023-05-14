تضارُب النتائج الأولية حول الانتخابات التركية.. والمرشحان قد يخوضان جولة الإعادة في 28 مايو

تضاربت الأنباء الواردة من العاصمة التركية أنقرة حول نتائج الانتخابات التركية؛ ففي وقت تقول فيه وكالة الأناضول الحكومية إن أردوغان متقدم بـ52٪ من الأصوات، مقابل 41٪ لكيليجدار أوغلو، بعد فرز 45.7٪ من أصوات الناخبين، يؤكد المرشح الرئاسي التركي "كيليجدار أوغلو": "نحن في الطليعة".
ويأتي هذا في وقت قالت فيه شبكة تي آر تي التركية إن النتائج الأولية للانتخابات تُظهر حصول أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لكيليجدار أوغلو.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أن عملية التصويت تمت من دون حدوث أي مشاكل، ودون أن يعرفوا حتى الآن من سيفوز بالانتخابات.
يشار إلى أنه في حال لم يحصل أي من المرشحَين على أكثر من 50٪ من الأصوات فسيخوض المرشحان جولة الإعادة في 28 مايو الحالي.