تضارُب النتائج الأولية حول الانتخابات التركية.. والمرشحان قد يخوضان جولة الإعادة في 28 مايو

تضاربت الأنباء الواردة من العاصمة التركية أنقرة حول نتائج الانتخابات التركية؛ ففي وقت تقول فيه وكالة الأناضول الحكومية إن أردوغان متقدم بـ52٪ من الأصوات، مقابل 41٪ لكيليجدار أوغلو، بعد فرز 45.7٪ من أصوات الناخبين، يؤكد المرشح الرئاسي التركي "كيليجدار أوغلو": "نحن في الطليعة".