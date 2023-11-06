أيامه في السلطة باتت معدودة.. استطلاع رأي: أغلبية الإسرائيليين يرغبون باستقالة "نتنياهو"

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية 13، ونقلته "سكاي نيوز عربية" أن 67% يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل فورًا أو بنهاية الحرب على غزة، ومن بين هؤلاء يعتقد 47% أنه يجب أن يرحل بعد انتهاء الحرب؛ بينما يرى 29% أن يرحل فورًا، في المقابل يرى 18% أنه يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصبه بعد انتهاء الحرب.