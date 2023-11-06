أيامه في السلطة باتت معدودة.. استطلاع رأي: أغلبية الإسرائيليين يرغبون باستقالة "نتنياهو"

طالبت أغلبية كاسحة في استطلاع للرأي في إسرائيل، باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحمّله كثيرون مسؤولية الهجمات الأخيرة، وعبروا عن عدم ثقتهم بإدارته للحرب ضد حماس، وأن حكومته يجب أن ترحل ويتم إجراء انتخابات مبكرة.
وخلُص استطلاع الرأي إلى أن على نتنياهو أن يترك منصبه فورًا أو في أقرب وقت ممكن.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية 13، ونقلته "سكاي نيوز عربية" أن 67% يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل فورًا أو بنهاية الحرب على غزة، ومن بين هؤلاء يعتقد 47% أنه يجب أن يرحل بعد انتهاء الحرب؛ بينما يرى 29% أن يرحل فورًا، في المقابل يرى 18% أنه يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصبه بعد انتهاء الحرب.
وحمّل الاستطلاعُ أيضًا نتنياهو مسؤولية الفشل في توقع والتعامل مع هجمات حماس، وهو ما قال به 44% من عينة الاستطلاع.
وبينما عبّر 56% عن عدم ثقتهم في قدرته على إدارة الحرب الدائرة في غزة؛ أشار 28% فقط إلى أنهم يثقون في إدارته، وعبّر 64% عن اعتقادهم بوجوب إجراء انتخابات مبكرة عقب انتهاء الحرب.
وتبدو نِسَب الثقة في نتنياهو متدنية للغاية مقارنة بوزير الدفاع وكبار قادة الجيش؛ حيث حمّل 5% فقط وزير الدفاع يوآف غالانت المسؤولية عن هجمات حماس، وحمّل 33% المسؤولية لرئيس الأركان وكبار قادة الجيش.
وتَطَرق الاستطلاع إلى جوانب أخرى؛ منها إمكانية عودة سكان مناطق محيط غزة إلى مناطقهم في حال "عدم القضاء على حماس".
وقال 55% إنهم يجب ألا يعودوا، مقابل 24% فقط، قالوا إنه يمكن لهم العودة.
وكشف الاستطلاع أيضًا عن حالة عدم رضا واسعة بلغت 68% عن إدارة الملف الاقتصادي.
وتتوافق نتائج الاستطلاع، إلى كبير مع تقارير وتوقعات أمريكية عديدة، أشارت إلى أن أيام نتنياهو في السلطة باتت معدودة، وأن على واشنطن العمل لإيجاد بديل له.