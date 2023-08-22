ارتفاع حصيلة قتلى هيئة تحرير الشام إلى 13 قتيلاً إثر الضربات الروسية على إدلب

وقال مراسل وكالة فرانس برس في المنطقة، إنّ القصف استهدف منطقة على أطراف مدينة إدلب فيها مسابح ومتنزه صيفي، مشيراً إلى أنّ الهيئة "طوّقت المنطقة بعد الغارات".