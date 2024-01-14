فصائل مسلحة تُهاجم حقل كونيكو بسوريا بـ 3 صواريخ.. وقوات أمريكية ترد

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي تعرض الجيش الأمريكي بالفعل إلى أكثر من 130 هجومًا في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة. إذ أعلن قبل نحو أسبوعين المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن المنشآت الأمريكية تعرضت إلى 127 هجومًا منذ بدء التصعيد في المنطقة، 52 في العراق، و75 في سوريا.