فصائل مسلحة تُهاجم حقل كونيكو بسوريا بـ 3 صواريخ.. وقوات أمريكية ترد

أعلنت فصائل مسلحة تدعمها إيران تنفيذ هجوم صاروخي جديد على حقل كونيكو بسوريا، وذلك على وقع التوتر الإقليمي من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 3 أشهر، وفي استمرار للهجمات التي تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في سوريا.
وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء اليوم الأحد بأن مجموعات مسلحة تدعمها إيران، قصفت قاعدة حقل كونيكو العسكرية الأمريكية بريف دير الزور في سوريا، مشيرًا إلى أن ثلاثة صواريخ أطلقت على القاعدة، ومشيرًا إلى سماع دوي انفجارات بها.
في المقابل، قصفت القوات الأمريكية، مناطق المجموعات المسلحة في ريف دير الزور ردًا على الهجوم على القاعدة.
وكانت فصائل عراقية مسلحة أعلنت مساء أمس السبت في بيان استهداف ثلاث قواعد أمريكية في شمال شرق سوريا بالطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للعربية نت .
وقالت في بيانين منفصلين إنها قصفت قواعد "خراب الجير وحقل العمر والقرية الخضراء ردًا على المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
ووفق أحدث الإحصائيات بلغ عدد الهجمات نحو 90 منذ 19 أكتوبر الماضي (2023) أي بعد 12 يومًا من الحرب في غزة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان
بينها 22 على قاعدة حقل كونيكو للغاز وحدها، و21 على حقل العمر النفطي بدير الزور الذي يضم أكبر القواعد العسكرية الأمريكية، فيما طال قاعدة الشدادي بريف الحسكة 15 هجومًا، و15 أيضًا على قاعدة خراب الجير في رميلان.
ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي تعرض الجيش الأمريكي بالفعل إلى أكثر من 130 هجومًا في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة. إذ أعلن قبل نحو أسبوعين المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن المنشآت الأمريكية تعرضت إلى 127 هجومًا منذ بدء التصعيد في المنطقة، 52 في العراق، و75 في سوريا.
ما دفع أمريكا إلى الرد عبر ضرب عددٍ من تلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران في البلدين، كان أهمها الضربة التي استهدفت مقرًا لحركة النجباء شرق بغداد مطلع يناير (2024).
يُذكر أن الولايات المتحدة تنشر 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته .