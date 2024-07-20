سيناريوهات ابتعاد "بايدن".. هل سيشرب من الكأس التي حاول إذاقتها لـ"ترامب" إبان رئاسته

وفي حال الرغبة في عزل بايدن فستكون هذه الكأس هي ذاتها التي حاول الحزب الديمقراطي أن يذيقها لترامب إبان ولايته السابقة، وهي تنظم المادة الـ4 من التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة، وهي العملية التي يتم من خلالها عزل الرئيس من منصبه، وتولِّي نائب الرئيس مهامه مؤقتًا. وكذلك ستكون هناك رغبة في عزله إذا تقرر أن الرئيس الأمريكي غير قادر على أداء واجباته، ولا يوجد إجراء لإجباره على الاستقالة.