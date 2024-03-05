"الأونروا": لم نتسلم أدلة قاطعة على مزاعم "إسرائيل" بصلة 12 من موظفينا بـ"حماس"

وردًا على أسئلة الصحفيين بعد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال المفوض العام "للأونروا" فيليب لازاريني: "يجب أن أؤكد أيضًا أنه في الوقت ذاته لم أتلقّ أي معلومات أو أدلة مثبتة أو قاطعة فيما يتعلق بهذا الادعاء".