مقتل 4 وإصابة العشرات.. تجدد أعمال العنف في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

تجددت أعمال العنف بين فصائل متنافسة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان؛ مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، ومن المقرر أن يتوجه مسؤول فلسطيني كبير إلى البلاد اليوم الاثنين وسط مخاوف من اتساع القتال.
وشهد مخيم "عين الحلوة" عدة جولات من الاشتباكات منذ أواخر يوليو بين حركة فتح ومقاتلين متشددين، خلّفت أكثر من 10 قتلى.
وبعد وقف لإطلاق النار استمر شهرًا، تجدد القتال مطلع الأسبوع، وأدى إلى مقتل 4 أشخاص، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني لبناني ومصدرين فلسطينييْن أن اثنين من القتلى على الأقل من المدنيين.
وقال المصدر الأمني اللبناني إن شخصًا قُتِل يوم السبت عندما وصلت رصاصة طائشة جراء الاشتباكات إلى بلدة قريبة من المخيم.
وذكر بيان للجيش اللبناني أن 5 جنود أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة؛ إثر سقوط 3 قذائف في مركزين عائدين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم.
ومخيم "عين الحلوة" هو الأكبر من بين 12 مخيمًا للفلسطينيين في لبنان، ويستضيف حوالى 80 ألفًا من إجمالي ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في أنحاء البلاد؛ بحسب الأونروا.
وأثار تجدد العنف المخاوف من احتمال امتداد الاشتباكات إلى مدينة صيدا المجاورة.