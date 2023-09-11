مقتل 4 وإصابة العشرات.. تجدد أعمال العنف في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

ومخيم "عين الحلوة" هو الأكبر من بين 12 مخيمًا للفلسطينيين في لبنان، ويستضيف حوالى 80 ألفًا من إجمالي ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في أنحاء البلاد؛ بحسب الأونروا.