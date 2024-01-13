روسيا تدكّ مناطق مختلفة في أوكرانيا بـ"40" صاروخًا

أعلنت القواتُ الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا شنّت عشرات الهجمات على أوكرانيا خلال الليل، في وقت تسعى فيه كييف إلى تعزيز الدفاع الجوي.
وبحسب وكالة "رويترز"، قالت القوات الأوكرانية: إن روسيا أطلقت "40" صاروخًا؛ حيث تم تدمير "8" صواريخ منها.
وأشارت إلى أن أكثر من 20 صاروخًا ومسيرة فشلت في الوصول إلى أهدافها بسبب "الإجراءات النشطة بوسائل الحرب الإلكترونية".
وتخضع جميع المناطق الأوكرانية تقريبًا لحالة تأهّب جوي نشط؛ حيث أطلقت الطائرات المقاتلة الروسية صواريخ "كروز" من بحر قزوين باتجاه المدن الأوكرانية، وصدرت تعليمات لأولئك الذين يخضعون للإنذار الجوي النشط بالبحث عن مأوى على الفور.
وأفادت القوات الجوية الأوكرانية أيضًا بأن طائرات مقاتلة اعتراضية من طراز "MiG-31K" تطلق صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من منطقة نيجني نوفغورود في روسيا.