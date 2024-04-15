حكومة اليمن: تصعيد الحوثي بالبحر الأحمر خلط للأوراق وهروب من استحقاقات السلام

وتطرق البيان إلى خطوة الحوثيين التصعيدية ضمن حربها الاقتصادية، بإصدار صك عملة معدنية مزيفة، الشهر الماضي، وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، وحذر من تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليًا، وخارجيًا، والذي يقود إلى مزيدٍ من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام.