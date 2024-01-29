البحرية البريطانية : 3 زوارق اقتربت من سفينة قبالة سواحل اليمن و"أحدها يحمل سلاحًا"

ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، شنت جماعة الحوثي أكثر من 33 هجومًا بالطائرات المسيّرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي، بذريعة دعمها للفلسطينيين.