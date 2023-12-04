استشهاد صحفية وعائلتها.. غارات إسرائيل على غزة تواصل حصد أرواح الأبرياء

جنوباً، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، إضافة إلى وجود آخرين تحت الركام، كما استُشهد 9 مواطنين وأُصيب العشرات، في غارة للطائرات الإسرائيلية على حي التنور- شرق رفح.