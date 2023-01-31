الأسطول الخامس الأمريكي يعترض شحنة مخدرات بـ33 مليون دولار في خليج عُمان

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، عن ضبط شحنة مخدرات بقيمة 33 مليون دولار في خليج عمان.
وأوضح الأسطول عبر "تويتر" أنه صادر 4000 كيلوجرام من الحشيش و512 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 33 مليون دولار أمريكي، من سفينة صيد كانت تبحر عبر المياه الدولية في خليج عمان في 30 يناير الحالي.
وأضاف أن المصادرة جرت خلال دورية روتينية، وهي أول عملية مصادرة مخدرات في عام 2023.
وبيّن أنه في ظل القيادة السابقة لفرقة العمل متعددة الجنسيات من قبل اللواء البحري السعودي عبد الله المطيري، لمدة ستة أشهر؛ سجلت 150 سفينة أكثر من 10000 ساعة في الدوريات الإقليمية، واعترضت ست شحنات من المخدرات غير المشروعة التي تضمّنت الأفيون والهيروين والحشيش والأمفيتامينات، وبلغت القيمة الإجمالية المقدرة للمخدرات المضبوطة أكثر من 250 مليون دولار.