الأسطول الخامس الأمريكي يعترض شحنة مخدرات بـ33 مليون دولار في خليج عُمان

وبيّن أنه في ظل القيادة السابقة لفرقة العمل متعددة الجنسيات من قبل اللواء البحري السعودي عبد الله المطيري، لمدة ستة أشهر؛ سجلت 150 سفينة أكثر من 10000 ساعة في الدوريات الإقليمية، واعترضت ست شحنات من المخدرات غير المشروعة التي تضمّنت الأفيون والهيروين والحشيش والأمفيتامينات، وبلغت القيمة الإجمالية المقدرة للمخدرات المضبوطة أكثر من 250 مليون دولار.