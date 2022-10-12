مخاطباً الأوروبيين.. "بوتين": إذا أردتم استئناف إمدادات الغاز فتحنا الصنابير

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن تعطيل إمدادات الطاقة، وأن الكرة الآن في ملعبه لاستئناف إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم، الذي يصل بلاده بأوروبا.
وقال في كلمة أمام منتدى حول الطاقة في موسكو: "إن روسيا مصدر موثوق للطاقة، وإذا أراد الأوروبيون يمكن فتح الصنابير وهذا كل ما في الأمر".
وأضاف: "إن تسرب خط نوردستريم نجم عن إرهاب دولي من شأنه أن يخدم مصلحة الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكر "بوتين" أن روسيا لن تزود الطاقة لدول تضع سقفًا لأسعارها، في إشارة إلى دعوات بعض السياسيين الغربيين.