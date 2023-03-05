تحذير ألماني للصين.. وتفاؤل بتخليها عن دعم موسكو عسكريًا في أوكرانيا

وردًا على سؤال لسي إن إن عما إذا كان يتوقع فرض عقوبات على الصين إذا ساعدت روسيا، أجاب شولتس: "أعتقد أن ذلك سيكون له عواقب، لكننا الآن في مرحلة نوضح فيها أنه لا ينبغي لهذا أن يحدث، وأنا متفائل نسبيًا في أننا سننجح في طلبنا في هذه الحالة، ولكن سيتعين علينا مراقبة ذلك وعلينا أن نظل على يقظة تامة"، فيما لم يوضح طبيعة العواقب، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".