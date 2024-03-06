بريطانيا تعلن مقتل اثنين من بحارة ناقلة البضائع التي هاجمها الحوثيون

وكان مصدر ملاحي قد ذكر في وقت سابق اليوم أن 3 أفراد من طاقم ناقلة البضائع السائبة "ترو كونفيدانس"، التي ترفع عَلَم باربادوس، فُقدوا، وأن 4 آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة بعد تعرُّض السفينة لأضرار قبالة اليمن، وفقًا لـ"رويترز".