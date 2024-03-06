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بريطانيا تعلن مقتل اثنين من بحارة ناقلة البضائع التي هاجمها الحوثيون

طالبتهم بالتوقف عن الاعتداء على السفن
بريطانيا تعلن مقتل اثنين من بحارة ناقلة البضائع التي هاجمها الحوثيون

أعلنت السفارة البريطانية في اليمن اليوم الأربعاء مقتل بحارَيْن على الأقل في هجوم الحوثيين على سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدانس" في خليج عدن.

وقالت السفارة عبر منصة "إكس": "تُوفي ما لا يقل عن بحارَين بريئَين. وكانت هذه هي النتيجة المحزنة والمتوقعة لإطلاق الحوثيين الصواريخ المتهورة على الشحن الدولي".

وأضافت: "يجب أن يتوقفوا. وأحر تعازينا لعائلات الذين لقوا حتفهم، والذين أصيبوا".

وكان مصدر ملاحي قد ذكر في وقت سابق اليوم أن 3 أفراد من طاقم ناقلة البضائع السائبة "ترو كونفيدانس"، التي ترفع عَلَم باربادوس، فُقدوا، وأن 4 آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة بعد تعرُّض السفينة لأضرار قبالة اليمن، وفقًا لـ"رويترز".

بريطانيا
الحوثيين

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