محافظة القدس تحذر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفر إسرائيل للأنفاق

وأوضح الرفاعي أن هذه الأنفاق تربط بين ما تسميه سلطات الاحتلال "مدينة داود" مرورًا بممرات أُنشئت على شكل حوائط حجرية، مشيرًا إلى أن معظم هذه الأنفاق كانت في الأصل ممرات مائية تاريخية جرى تجفيفها وتحويلها إلى أنفاق ومتاحف وكنس يهودية، ومنها نفق تاريخي كان يُعرف باسم "سوق الجبانة"، حُوِّل إلى مسار سياحي يهودي، مما يشكّل خطرًا على البنية التحتية أسفل المسجد الأقصى.